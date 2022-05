Sud suočio udovicu i ruskog vojnika: Njoj ga žao, on traži oproštaj

U Kijevu je nastavljeno suđenje Vadimu Šišimarinu (21), prvom ruskom vojniku optuženom da je počinio ratni zločin u Ukrajini.

On je u sudnici suočen sa udovicom muškarca čije ubistvo je priznao. Katerina Šelipova je tokom svog svedočenja pred sudom upitala 21-godišnjeg ruskog vojnika šta je osećao kada je ubio njenog supruga Oleksandra i da li se kaje za svoj zločin. Šišimarin je odgovorio da je on priznao krivicu i zatražio da mu se oprosti. „Ali razumem da nećete moći da mi oprostite“, dodao je. Međutim, to nije bio kraj pitanja koja je udovica imala da postavi. Nju je zanimalo zašto su