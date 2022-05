Pretežno sunčano i toplo, do 33 stepena, ponegde pljuskovi

BEOGRAD - U Srbiji danas, posle svežeg jutra, tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu, a posle podne i uveče u zapadnim i centralnim krajevima, uz promenljivu oblalčnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 16, najviša dnevna od 27 do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna oko 31 stepen. U Srbiji, do 28. maja, u većini dana pretežno sunčano i toplo.