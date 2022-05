Dejan Bodiroga za "Novosti": Real je bio pravi kad je to bilo najvažnije

DO beogradskog "klasika", košarkaši Reala i Barselone su u protekloj sezoni odigrali šest mečeva. U pet, ekipa Šarunasa Jasikevičijusa je izašla kao pobednik, dok je "kralj" slavio jednom, u Superkupu. Međutim, u najvažnijem, sedmom međusobnom duelu dva španska giganta, Madriđani su pobedom nad Kataloncima (86:83) u polufinalu fajnal-fora Evrolige izborili megdan sa aktuelnim prvakom Efesom (19.00).

U analizi za "Novosti", Dejan Bodiroga, bivši as oba kluba bio je pomalo iznenađen tim raspletom i napomenuo da je iskustvo igranja ovakvih mečeva prevagnulo na stranu Reala. - Barselona je odigrala sjajnu sezonu, možda i najbolje od svih ekipa. Svi su ih unapred označili kao jednog od finalista beogradskog fajnal-fora. Ipak, kada su ispustili prednost od 11 poena u trećoj četvrtini, to je po meni i najviše uticalo na to da izgube