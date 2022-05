Beograđani, spremite zalihe: Za ponedeljak planirani radovi, bez vode potrošači na ovim opštinama

Potrošači u Metohijskoj ulici, od Grčića Milenka do Velimira Todorovića, ostaće bez vode u ponedeljak 23. maja od 8.30 do 18 sati zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Istoga dana, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštinama Voždovac i Grocka, od 11 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Stepašinovacu, Novom naselju i Vrčinu od Kragujevačkog puta do auto-puta. Takođe, u ponedeljak u to vreme vode neće imati potrošači u naselju Lipar i Prnjavor, kao ni oni u ulicama Kragujevački put i Čika Ljubina ulica u Ripanju. Ža najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz JKP "Beogradski vodovod i