Belgija uvela karantin za zaražene majmunskim boginjama – prva u svetu

Belgija je danas nakon četiri registrovana slučaja uvela 21-dnevni karantin za sve zaražene majmunskim boginjama i time postala prva država u svetu da uradi tako nešto.

Belgijski mediji javljaju da će svaka osoba zaražena majmunskim boginjama morati da provede 21 dan u karantinu. Ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima ne moraju u izolaciju ali bi trebalo da budu posebno oprezni. BREAKING NOW: The first MANDATORY MONKEYPOX QUARANTINE in the world has been introduced in Belgium, “Those infected with the monkey pox virus must be IN ISOLATION for 21 days”.. -Becker News U Belgiji su do sada zabeležena samo četiri slučaja