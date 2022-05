Dačić: Još nije bilo razgovora sa SNS-om

Predsednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je večeras da izborni proces nije završen i još nije bilo razgovora sa Srpskom naprednom strankom o kadrovskim rešenjima.

Dačić je u emisiji Hit tvit na TV Pink rekao da predsednik Republike treba da položi zakletvu za novi mandat, ali nije bilo očekivano da to učini pred starim sazivom parlamenta, a to će upravo biti slučaj, jer parlamenarni izbori još nisu završeni. Ne zavisi mnogo toga od nas, jer to nije pitanje matematike, rekao je Dačić, koji je napomenuo da je SPS već 10 godina u koaliciji sa SNS i Aleksandrom Vučićem i prošle godine je dogovoren nastavak saradnje, što je