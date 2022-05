Vučić: Dobar i otvoren razgovor sa Hilom, bez iznenađenja

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas imao dobar, korektan i otvoren razgovor sa ambasadorom SAD u Srbiji Kristoferom Hilom. Vučić je istakao napore Srbije usmerene na očuvanje mira i stabilnosti u regionu, a američki ambasador ponovio podršku Vašingtona evropskim integracijama Srbije i zemalja regiona.

Vučić je rekao da na sastanku ''nije bilo iznenađenja'' ni za njega ni za Hila. ''Ja znam šta misle Amerikanci, oni znaju šta mislimo mi i to je to. Gledali smo kako da produbljujemo naše odnose i našu saradnju'', rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska radova na izgradnji beogradskog metroa na Makiškom polju. Na pitanje šta znači dobar razgovor, Vučić je rekao da to znači da oni nisu saglasni po određenim pitanjima, posebno o Kosovu i