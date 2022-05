"Ukrajina kao most između Rusije i Evrope": Kisindžer: Idelan ishod bi bio neutralan status te države

Postizanje neutralnog statusa Ukrajine i njeno pozicioniranje kao mosta između Rusije i Evrope i dalje bi se moglo zamisliti kao krajnji cilj u trenutnoj situaciji, izjavio je danas bivši američki državni sekretar i predsednički savetnik za nacionalnu bezbednost Henri Kisindžer na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- Idealan ishod bi bio kada bi Ukrajina mogla da postane neutralna država, kao most između Rusije i Evrope - rekao je Kisindžer na forumu u Davosu putem video linka, preneo je TASS. On je kazao da je to naglasio još pre osam godina, kada je prvi put pomenuta ideja o prijemu Ukrajine u NATO. Kisindžer je istakao da neutralni status Ukrajine na način na koji se tada gledalo više nije dostižan, ali da se neutralnost Ukrajine i dalje mora smatrati krajnjim ciljem u