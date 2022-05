Poginula deca imala između osam i 10 godina: Identifikovane sve žrtve pucnjave u Teksasu

Poručnik Kris Olivarez, portparol Odeljenja za javnu bezbednost Teksasa rekao je za CNN da su sve žrtve jučerašnje pucnjave u osnovnoj školi u gradu Juvaldeu identifikovane i da su njihove porodice obaveštene.

Prema pisanju novinarke CNN-a Ane Kabrere na Tviteru, Olivarez je objasnio da su sve žrtve, i povređeni i poginuli, upucani u istoj učionici. All the victims in the Uvalde school shooting have been removed from the school, identified, and their families have been notified, Texas Department of Public Safety spokesperson Chris Olivarez tells CNN, adding that all the injuries and fatalities took place in one classroom. — Ana Cabrera (@AnaCabrera) May 25, 2022 Kako