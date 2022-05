Zaječar: Više ulica i sela danas bez struje

Kako nadležni saopštavaju, zbog radova na mreži bez napajanja električnom energijom ostaće stanari dvadesetak ulica u Zaječaru i nekoliko sela.

U sredu 25. maja zbog radova na mreži bez struje više ulica u Zaječaru, kao i nekoliko sela. Na sat vremena bez struje od 9 do 10 sati, ostaće stanari Sinđelićeve od broja 1 do broja 19, Vojvode Stepe od broja 7 do broja 30, Skopljanske ulica od broja 1 do broja 20, Svetozara Markovića od broja 124 do 157 i stanari Čarapićeve ulice. Od 9 do 14 sati, struju neće imati istočni deo Kraljevice, dok od 11 do 12 sati, bez struje će biti Svetozareva ulica, ulica Vojvode