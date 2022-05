Iz marijupolja će moći da isplove brodovi koji su mesecima zaglavljeni: Rusko ministarstvo najavilo humanitarni pomorski koridor!

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da će otvoriti humanitarni pomorski koridor, kako bi mogli da isplove strani brodovi, koji su mesecima bili "zarobljeni" u luci Marijupolj.

Otvorićemo humanitarni koridor u dužini od 115 i širini od dve milje u pravcu Crnog mora, saopšteno je iz Kontrolnog centra za nacionalnu odbranu, preneo je Interfaks. ⚡️ Russia claims Mariupol sea port was demined, ready for foreign ships to leave. On May 25, ships will be able to leave the port in the Sea of Azov through the humanitarian corridor, 115 miles long and 2 miles wide, towards the Black Sea, the Russian Defense Ministry claimed. — The Kyiv Independent