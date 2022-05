Davos u 55 sekundi Vučić objavio snimak sa Svetskog ekonomskog foruma (video)

Predsednik Aleksandar Vučić objavio je večeras na Instagramu snimak sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Vučić je u snimku koji traje 55 sekundi preneo svoje utiske. - Bilo nam je važno da tokom Svetskog ekonomskog foruma čujemo šta svetski i evropski lideri i ekonomski stručnjaci govore o ekonomskoj budućnosti sveta, kakvi su im planovi, na koji način će igrati tu igru između rasta i spasavanja od inflacije, kao i kojim merama će reagovati u budućnosti - rekao je predsednik Srbije.