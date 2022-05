Otkazan današnji protest radnika Fijata

Samostalni sindikat fabrike automobila u Kragujevcu saopštio je da je odloženo za danas najavljeno protestno okupljanje radnika ispred glavnog ulaza u fabriku.

U saopštenju se navodi da je do odlaganja došlo zbog poziva gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića da zajedno sa njim u ponedeljak, 30. maja, odu kod predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić na pregovore o budućnosti radnika Fijata. „Pozivamo menadžment kompanije Stelantis da do ponedeljka ne preduzima nikakve radnje u cilju promene statusa radnika. Svako takvo postupanje dovešće do naše hitne reakcije“, ističe se u saopštenju. Samostalni sindikat je saopštio da će na