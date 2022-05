MUP: Uhapšeni profesori Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija

Pripadnici policije uhapsili su 11 osoba koje se sumnjiče za malverzacije u vezi sa polaganjem ispita u Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija.

Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u pomaganju uhapšen je V.S. (70) zastupnik jedne Agencije za konsalting iz Nove Varoši, zaposlen u Visokoškolskoj jedinici Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, dok su zbog zloupotrebe službenog položaja uhapšeni profesori te akademije N.P. (44), A.Z. (39), R.J. (60), N.D. (62), D.J. (59), I.B. (51), A.S. (63), Z.P. (59), D.Lj. (61) i A.S. (49), a za još jednim policija traga. Кako se sumnja,