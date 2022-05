Sa 6 meseci ga uzeli iz sirotišta, nikad nije upoznao oca: Potresna životna priča omiljenog glumca koji je iznenada preminuo

Američki glumac Rej Liota (68) preminuo je u snu u Dominikanskoj Republici dok je snimao film "Opasne vode".

Liota je iza sebe ostavio ćerku Karsen i verenicu Džejsi Nitolo, s kojom je uskoro trebalo da se venča. Liota je rođen u Nju Džersiju 18. novembra 1954, ali je već sa šest meseci usvojen nakon što je ostavljen u sirotištu. Kasnije je za "Esquire" rekao: "Usvojen sam tako da zapravo ne znam ko sam. Smatram da su moji majka i otac Italijani i Škoti. Pronašao sam svoju rođenu majku i ona je rekla da