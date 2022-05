U skladištu čuvao šećera koliko celoj Srbiji treba za 5 meseci! U detalj objašnjeno kako je kolubarski špekulant izazvao nestašicu

Državni sekretar Ministarstva trgovine Uroš Kandić rekao je da će proizvođači šećera danas i narednih dana isporučivati količine koje daleko nadmašuju potrebe tržišta, kao i da je nestašicu izazvao jedan špekulant iz Kolubarskog okruga koji nije puštao šećer u prodaju.

On je naveo da je jedan veletrgovac iz Kolubarskog okruga bio jedan od ključnih faktora za nestašicu šećera i da je zajedničkom akcijom tržišne i poreske inspekcije, policije i drugih državnih organa utvrđeno da je kod njega na lageru uskladišteno 2.000 tona šećera u pakovanju od jednog kilograma. - To je desetodnevna potreba kompletne Srbije za pakovanjem šećera od kilogram, a za deo Srbije koji je on snabdevao, to je količina koja premašuje mesec dana. U kontroli