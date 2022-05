Policija Teksasa priznala grešku: Predugo čekali da bi savladali ubicu 19 dece

Pukovnik Stiven Mekkrou iz Odeljenja za javnu bezbednost Teksasa priznao je da je napravljena greška prilikom procene situacije u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu u kojoj je 18-godišnji napadač ubio 19 dece i dvoje odraslih.

Prema listingu poziva upućenih policiji, vidi se da je prvi poziv u pomoć stigao pre nego što je napadač ušao u školu, a da je policiji trebalo više od sat vremena da uđe u učionicu u kojoj se nalazio i upuca ga. „Sa pozicije na kojoj sada stojim, naravno da to nije bila ispravna odluka. Bila je to pogrešna odluka. Za to nema opravdanja. Ali, opet, nisam bio tamo“, rekao je Mekkrou. On je kazao da veruje da je upad trebalo izvršiti što je pre moguće i da se pravila