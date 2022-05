Rusi demonstrirali silu Lansirana hipersonična raketa Cirkon; pogodila cilj udaljen 1000 km

Raketa Cirkon ispaljena je sa fregate "Admiral Gorčkov" u Barencovom moru ka vodama Belog mora na Arktiku, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Cilj udaljen hiljadu kilometara "uspešno je gađan", a proba je izvedena u okviru "testiranja novog naoružanja", navodi se u saopštenju. Tsirkon missile hit the target at a distance of about 1,000 km, Russia's Defense Ministry claims https://t.co/9iuknDuWSI — The Barents Observer (@BarentsNews) May 28, 2022 Prva zvanična proba Cirkona bila je u oktobru 2020, kada je predsednik Rusije Vladimir Putin pozdravio "veliki događaj". Putin je opisao Cirkon kao deo nove