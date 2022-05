Pretio, vređao i udaljavao ekipu Nova.rs: Nemate pojma s kim imate posla

Ekipa portala Nova.rs napadnuta je danas na terenu u Požeškoj ulici na Banovom brdu dok je izveštavala o požaru koji je izbio u restoranu brze hrane.

Nepoznata osoba, koja se predstavila kao obezbeđenje, bez da je prethodno pokazala službenu legitimaciju, najpre je udaljila ekipu „Nove“ sa lica mesta, ali mu to nije bilo dovoljno. Iako je ekipa portala napustila lice mesta, muškarac nije bio zadovoljan. Naprotiv, on je prešao sa druge strane ulice, a zatim prostački vređao novinara i fotoreporterku „Nove“, zahtevajući da obrišu fotografije. Kad ga je ekipa „Nove“ upitala na osnovu čega zahteva to zahteva i da li