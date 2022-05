Promenljivo oblačno, u Vojvodini povremeno pljuskovi

​​​​​​​NOVI SAD: Sveže i oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima i sa malo sunčanih intervala. Vetar slab do umeren istočnih pravaca.

Pritisak malo ispod normale. Temperatura od 11 do 19 stepeni. Uveče kiša prestaje. VOJVODINA: Promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 9, maksimalna dnevna do 20 stepeni. SRBIJA: Sveže i oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Popodne su mogući jači pljuskovi na jugu i istoku Srbije. Vetar slab do umeren istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak malo ispod