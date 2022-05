Mrtav pijan pokosio troje ljudi na trotoaru, povređeno i dete: Uhapšen muškarac iz Mladenovca, vozio sa 2,28 promila alkohola

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su Đ. Đ. (36) zbog sumnje da je upravljajući automobilom sa 2,28 promila alkohola u organizmu izazvao saobraćajnu nezgodu u Mladenovcu u kojoj su tri osobe povređene.

On se, kako se sumnja, danas oko 16.30 časova, u Ulici Mihaila Milovanovića, dok je automobilom marke „reno megan“ išao u rikverc, popeo na trotoar i naleteo na tri pešaka, od kojih je jedno dete. Povređeni pešaci prevezeni su u Urgentni centar, gde im je ukazana lekarska pomoć. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden