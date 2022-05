Sestrić krio ujaka od zatvora, ovaj ga ubio sa 3 hica u grudi: Detalji zločina u Rakovici

Zoran Radojičin (54) sinoć je hicima iz pištolja u Rakovici ubio svog sestrića i stanodavca Miloša Tomaševića (32) , iako mu je Tomašević navodno pomogao da se sakrije ne bili izbegao izdržavanje zatvorske kazne.

Prema prvim informacijama, Zoran je presudio Milošu jer mu je ovaj ostao dužan novac za rudarnje kriptovaluta koje su njih dvojica radili zajedno. - On je iz pištolja sa tri hica u grudi upucao sestrića u čijoj kući živi. Objasnio je da je to uradio nakon svađe i da njegov rođak ne daje znake života. Policija je našla revolver kojim je zločin počinjen. Policiju je pozvao i sve do detalja objasnio. On je danas ponovo izveden na mesto zločine kako bi se napravila