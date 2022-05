Novi paket sankcija Rusiji: Lideri Unije postigli dogovor o zabrani izvoza ruske nafte u EU

Lideri Evropske unije postigli su večeras dogovor o zabrani izvoza ruske nafte u EU.

Ovu informaciju objavio je na Tviteru predsednik Saveta Evrope Šarl Mišel. - Ovo odmah pokriva više od 2/3 uvoza nafte iz Rusije, i smanjuje ogroman izvor finansiranja za njenu ratnu mašinu. Maksimalni pritisak na Rusiju da okonča rat - piše Mišel u tvitu i dodaje: #Unity Agreement to ban export of Russian oil to the EU. This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine. Maximum pressure on