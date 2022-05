UN: Od početka rata poginulo više od 4.100 civila; ruske trupe kontrolišu veći deo Severodonjecka

Devedeset sedmi dan rata u Ukrajini. Lideri Evropske unije na vanrednom samitu u Briselu postigli dogovor o šestom paketu sankcija Rusiji koji podrazumeva embargo na uvoz nafte. Napori da se evakuišu civili iz Luganska u istočnoj Ukrajini obustavljeni su u ponedeljak, nakon što je ubijen francuski novinar.

20:07 UN: Poginulo više od 4.100 civila od početka rata Od početka rata u Ukrajini nastradalo je 4.113 civila, među kojima i 264 dece, objavile su Ujedinjene nacije. Povređeno je 4.916 osoba, među njima 421 dete, uglavnom u granatiranju i vazdušnim napadima. (RTS) Latest update on civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 4,113 killed, incl 264 children; 4,916 injured, incl 421 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual