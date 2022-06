Radnici Fijata imaju 4 zahteva za rukovodstvo i Vladu Srbije: Insistiraju na principu dobrovoljnosti za odlazak iz firme

Veće otpremnine od ponuđenih za one koji napuštaju fabriku, garantovani minimalac za one koji žele da ostanu, siguran posao za one koji se odluče da odu u inostranstvo i prelazak na rad u drugu firmu u Kragujevcu uz zadržavanje prava ne manjih od onih koja imaju radnici Stelantisa - to su uslovi koje su predstavnici sindikata i zaposlenih u Fijatu poslali Vladi Srbije. Oni su formulisali zajedničke zahteve oko kojih treba da se pregovara, a koji se tiču budućnosti