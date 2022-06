Ljajić o oporavku posle nesreće: Još dugo će da traje, sada sam uglavnom dobro

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić, koji je u aprilu teško povređen u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo njegov prijatelj i saradnik Branko Gogić, rekao je da će "oporavak još dugo, dugo da traje, sporo to ide, ali veruje da će sve da bude u redu". „S obzirom na to kako sam bio, sada sam uglavnom dobro“, rekao je Ljajić za list Politika. On, kako list piše, svakodno dva sata provodi u bazenu u Novopazarskoj banji, a zatim na