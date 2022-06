Kad se u penziju ide po svetu: U Nemačkoj sad pominju i 70 godina, a slično je i kod mnogih drugih naroda

Uslovi za odlazak u penziju u Evropi i svetu se poslednjih godina često menjaju. Reforme su uglavnom uslovljene činjenicom da je životni vek sve duži, ali i nedostacima penzionih sistema. U Nemačkoj se sada pominje i 70 godina kao starosna granica za penzionisanje.

U Srbiji je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, godinu dana i deset meseci duže nego danas. Starosna granica za penzionisanje u regionu je mnogo oštrija. Nove zakone za odlazak u penziju dobile su Crna Gora,