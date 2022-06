Danas pretežno sunčano i toplo, do 32 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru u kotlinama i duž rečnih dolina lokalna pojava kratkotrajne magle. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 stepeni do 19, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 stepeni do 19, a najviša dnevna oko 30 stepeni. **** BONUS VIDEO: Najava novina "Nova" za 02.06.2022 ***