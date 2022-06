Putin upozorava: Rusija će gađati nove ciljeve ako SAD isoruče Ukrajini rakete dužeg dometa

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je Zapad da će Rusija gađati nove ciljeve ako SAD počnu da snabdevaju Ukrajinu raketama dužeg dometa, prenose ruski mediji.

Ako takve rakete budu isporučene, "mi ćemo gađati one ciljeve koje još do sada nismo", naveo je Putin u intervjuu za državnu tv Rosija-1. Podsetimo, predsednik SAD Džo Bajden izjavio je da će se u novom paketu naoružanja za Ukrajinu naći i mobilni artiljerijski raketni sistemi, precizno oružje koje može da pogodi ciljeve udaljene i do 80 kilometara. "Sjedinjene Države će stati uz svoje ukrajinske partnere i nastaviti da obezbeđuju Ukrajini oružje i opremu za