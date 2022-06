Pravi letnji dan, uveče pljuskovi

Nastavlja se toplo i nestabilno vreme. Posle podne i uveče moguća kratkotrajna kiša sa pljukovima i grmljavinom.

Pre podne u Srbiji se očekuje toplo i sunčano vreme, dok će posle podne i uveče biti uslova za pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuje i kratkotrajna pojava grada. Vetar slab i umeren, uglavnom severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U Beogradu do 30 stepeni Celzijusa.