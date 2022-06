BLOG UŽIVO Putin upozorio da će Moskva gađati nove ciljeve u Ukrajini, ako „zapad“ isporuči rakete dugog dometa

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije potvrdilo je vest da Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet aviona ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je trebalo da poseti Beograd od 6. do 7.

Juna, piše Interfaks. Sve vesti u vezi sa krizom na istoku Evrope možete pratiti na posebnoj stranici o sukobu Ukrajine i Rusije. 10.26 – Karkov: Maturanti plešu oproštajni valcer u blizini ruševina svoje škole. Kharkiv. School leavers are dancing the farewell waltz near the ruins of their school. Source: @suspilne_news pic.twitter.com/R8lO0VMRx9 — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) June 6, 2022 09.16 – Sto metara plave trake sa sto žutih ruža na njoj. Ovako