Danas oblačno i nestabilno, povremeni pljuskovi s grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i povremenih pljuskova sa grmljavinom, koji će lokalno biti praćeni gradom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljivog smera, u zoni pljuskova ponegde i jak. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab vetar, promenljivog smera, a u zoni pljuskova pojačan. Najniža temperatura će biti oko 20 stepeni, a najviša oko 28 stepena.