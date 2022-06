Krivokapić: Odluka o zabrani preleta avionu Lavrova je bila neizbežna

Zabranom preletanja aviona ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, Crna Gora je ispoštovala svoje obaveze, rekao je crnogorski ministar inostranih poslova Ranko Krivokapić, navodeći da je odluka neminovna.

Krivokapić je novinarima u Vili Gorica rekao da je iznenađen burnom reakcijom na odluku, dodajući da je Lavrov mogao da stigne do Beograda vozom, jer im nije zabranjeno na relaciji Beograd-Moskva. Upitan kada je i ko doneo odluku o zabrani preleta, on je rekao da su tu odluku formalno doneli Vlada i deo Ministarstva spoljnih poslova (MIP). „To je obrazac koji se popunjava. Premijer je obavešten da ćemo to uraditi“, rekao je Krivokapić. Stano: Pozdravljamo