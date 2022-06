Rusija poručuje da bez ukidanja sankcija nema isporuke žita

MOSKVA - Sankcije Rusiji moraju biti ukinute da bi rusko žito bilo isporučeno na međunarodna tržišta, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. „Globalna prehrambena kriza je već počela, njen katalizator nije bila ukrajinska kriza, već niz događaja i pogrešnih postupaka vlada različitih zemalja.

Za snabdevanje Zapada ruskim žitom potrebno je ukinuti sankcije Rusiji koje to sprečavaju, ali do sada nije bilo suštinske rasprave o tome”, naveo je Peskov, prenosi RIA Novosti. Obraćajući se novinarima, on je pozvao da se ne preuveličava značaj ukrajinskih rezervi žitarica za svet, odgovarajući na pitanje kako rešiti problem nepoverenja Kijeva u uveravanja ruske strane da Moskva neće koristiti koridore za izvoz žita iz crnomorskih luka za ofanzivne operacije.