RHMZ izdao dramatično upozorenje: Meteo alarm na snazi za celu Srbiju, evo gde će biti najkritičnije! Ova 3 grada danas u crvenom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Vetarslab do umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne na zapadu i severozapadu u skretanju na severni i severoistočni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros novo upozorenje na grmljavinske nepogode i obilne padavine. Naime, plјuskovi i grmlјavine koji se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom,