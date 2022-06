Momirović: Ko ošteti voz „Soko“ ili infrastrukturu, preti mu osam godina zatvora

Ministar Tomislav Momirović je upozorio sve one koji uništavaju infrastrukturu brze pruge do Novog Sada i imaju nameru da oštete brzi voz Soko da im preti kazna do osam godina zatvora.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, posle najnovijih incidenata – kamenovanja Sokola i postavljanja barijere na pruzi Beograd Novi Sad, Momirović je naglasio da će svi oni koji svesno uništavaju železničku infrastrukturu i imaju nameru da ugroze živote radnika i putnika biti identifikovani i kažnjeni u skladu za zakonom. „Pripadnici MUP, u saradnji sa kompanijom Srbija voz i MGSI, priveli su osobe koje su kamenovale