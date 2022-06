Ministar odbrane Ukrajine: Situacija vrlo teška, brzo potrebno naoružanje

KIJEV- Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov saopštio je danas da je situacija na frontu „vrlo teška” i zatražio brzo snabdevanje Ukrajine oružjem.

On je na profilu na društvenoj mreži Fejsbuk napisao da na frontu svaki dan pogine i do 100 Ukrajinaca, a da ranjeno bude do 500. Reznikov je naveo da su Kijevu brzo potrebni teško naoružanje, avioni i sistemi za protivvazdušnu odbranu. „Dokazali smo da se ne plašimo Kremlja, za razliku od mnogih drugih. Ali mi kao zemlja ne možemo da priuštimo sebi da krvarimo, gubeći naše najbolje sinove i kćeri”, napisao je Reznikov, prenosi Beta-AP. On je dodao da Rusija