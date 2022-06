Minibus sleteo s puta kod Šimanovaca

Više osoba povređeno je jutros kod Šimanovaca kada je minibus izleteo s puta i prevrnuo se, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći Pećinci.

Kako prenosi RTS, u nesreći je poginula jedna osoba. Jutros u 6 časova u Prhovu kod Šimanovaca autobus je izleteo sa puta i došlo je do prevrtanja. RTS navodi da se prevrnuo minibus koji je prevozio radnike iz Šapca. Ekipe Hitne pomoći iz Pećinaca prve su stigle na mesto nesreće u kojoj ima povređenih osoba, ali nisu mogli da saopšte više informacija, kao ni iz beogradske Hitne pomoći čije su se ekipe uputile na lice mesta, prenosi Tanjug. View this post on