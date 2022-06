RHMZ upozorava na obilne padavine, očekuje se ponegde grad i jak vetar

Snažan ciklon premešta se preko Grčke, i južno od Save i Dunava donosi jake pljuskove. RHMZ upozorava da će se danas i u subotu padavine intenzivirati, pa se ponegde očekuje od 30 do 50 mm kiše za 24 sata, a lokalno i više.

Za 24 sata pašće više od 40 litara kiše po metru kvadratnom. Pljuskovi i grmljavine lokalno će biti praćeni gradom, navodi RHMZ. Očekuje se i jak vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu povremeno pljuskovi popodne i uveče. Temperatura do 25 stepeni. U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti intenzivniji sa velikom količinom padavina. Vetar