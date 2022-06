Šolc pohvalio Skoplje zbog sankcija Rusiji: "EU obećala Severnoj Makedoniji početak pregovora"

EU je obećala, posebno Severnoj Makedoniji, da će početi pregovore o članstvu u Uniji bez odlaganja, naveo je danas nemački kancelar Olaf Šolc koji boravi u poseti Skoplju.

- Ja sam to rekao i premijeru Dimitru Kovačevskom danas u Skoplju - napisao je Šolc na Tviteru. On je takođe dodao da je Nemačka ozbiljna u vezi s evrointegracijama Zapadnog Balkana. - EU bi trebalo da počne pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, da konačno ispuni svoje obećanje i integriše Zapadni Balkan u evropski blok - kazao je Šolc. On je pohvalio Severnu Makedoniju što je podržala sankcije Kremlju. - Veoma je važno da se unese nova dinamika