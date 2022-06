"Ako ispuni sve uslove biće članica": Sobotka: Austrija neće prihvatiti Ukrajinu u EU bez Zapadnog Balkana

Austrija nikada neće odobriti status kandidata za članstvo u EU za Ukrajinu na teret država Zapadnog Balkana, poručio je predsednik austrijskog parlamenta Volfgang Sobotka.

- To Austrija nikada neće podržati - naglasio je Sobotka u intervjuu agenciji APA. On je istakao da je Austriji bitno da sve zemlje Zapadnoh Balkana nemaju samo evropsku perspektivu, već da im se pokaže put kojim mogu ući u EU. Podsetio je da je austrijski kancelar Karl Nehamer jasno stavio do znanja da neće biti brzog pristupnog procesa za Ukrajinu. Sobotka je, u vezi austrijskog predloga za pristupni proces, rekao da je on dobar za zemlje Zapadnog Balkana. Prema