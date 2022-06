Šolc, Makron i Dragi će posetiti Kijev tokom juna

Nemački kancelar Olaf Šolc, predsednik Francuske Emanuel Makron i italijanski premijer Mario Dragi tokom juna će posetiti Kijev, objavio je danas Bild am Zontag.

Izvor tog lista rekao je da je plan da trojica državnika posete glavni grad Ukrajine uoči samita Grupe 7, koji će biti održan od 26. do 28. juna, prenosi Tass. Bild am Zontag piše da se Berlin i Pariz već dugo dogovaraju da organizuju zajedničku posetu Kijevu, s tim što je Makron insistirao da to bude posle parlamentarnih izbora u Francuskoj, koji će biti održani 12. i 19. juna, i da im se priključi Dragi. Cilj zajedničke posete Šolca, Makrona i Dragija treba da