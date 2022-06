Sudar u centru Beograda, troje lakše povređeno

Troje ljudi je lakše povređeno u udesu na raskrsnici ulica Svetozara Markovića i Kralja Milana jutros oko 9.25 sati.

Pomoć se povređenima ukazuje u Urgentnom centru, a prema saznanjima Tanjuga sve tri osobe su lakše povređene. Posle sudara dva automobila jedan je udario u trafiku, a povređena su oba vozača i radnik trafike. Uviđaj je u toku, potvrđeno je Tanjug u MUP-u.