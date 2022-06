Janković: Videli ste juče da više nema šale sa opozicijom

Profesor Vladeta Janković kaže da je to što je juče odbio da predsedava konstitutivnom sednicom Skupštine Grada i što je vratio odbornički mandat "gest protesta u ime svih onih koji su mi poklonili svoje poverenje". "Ja sam to učinio upravo njih radi, misleći da zastupam ono što bi oni želeli.

