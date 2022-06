Sa pozivnicom do krune - Van Rajthoven pobedio Medvedeva za titulu u Hertogenbošu

Poslednji Holanđanin sa titulom na ATP turu bio je Robin Hase, koji je 2012. pobedio u Kicbilu

Holandski teniser Tim van Rajthoven osvojio je danas titulu na turniru u Hertogenbošu, pošto je pobedio drugog igrača sveta Danila Medvedeva sa 6:4, 6:1. Van Rajthoven, koji je dobio specijalnu pozivnicu za ovaj turnir, do prve titule u karijeri je došao za sat i jedan minut. On je u prvom setu prvi došao do brejka (drugi gem), ali je Medvedev u sledećem gemu oduzeo servis Holanđaninu. Novi brejk holandski igrač pravi u 10. gemu i dolazi do vođstva u setovima. U