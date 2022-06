Partizan počeo pripreme za novu sezonu

Beta pre 6 sati

Fudbaleri Partizana danas su i zvanično u Sportskom centu Teleoptik u Beogradu počeli pripreme za narednu sezonu, predvođeni novim trenerom Ilijom Stolicom."Prvo i ono najvažnije ste vi, vi ste fokus, vi ste ono zbog čega smo svi mi ovde zajedno kao vaš servis. Znam da ste toga svesni i da to znate, znam da znate koju težinu ima ovaj grb", rekao je Stolica u obraćanju igračima.

"Isto tako znam da znate da od prvog momenta energiju želimo da usmerimo samo na teren. Vidim i osećam da će sve strukture kluba biti mobilisane da nam pomognu da mi budemo na terenu, da budemo ono što treba da budemo, da se fokusiramo na igru i da kroz tu igru ispunimo ono što očekujemo prvo sami od sebe", dodao je Stolica.

On je rekao da ispred Partizana uvek treba da budu trofeji i pobede, ali je istakao da će crno-beli ići od dana do dana, od pobede do pobede.

"Ono što mi je najvažnije u ovom trenutku je da vam poželim dobro zdravlje. Znam da se niste odmorili dovoljno... Momci, puno sreće i zdravlja, pričaćemo dalje na terenu", zaključio je Stolica.

Predsednik Partizana Milorad Vučelić je rekao da je ekipa u prošloj sezoni predvođena Aleksandrom Stanojevićem postigla "veliki takmičarski uspeh" i još jednom je zahvalio bivšem treneru na svemu što je uradio za crno-bele.

"Verovatno bismo, da je samo takmičarski deo bio u pitanju, poneli šampionsku titulu. Međutim, postoje uspesi na terenu i uspesi van terena. U tim uspesima van terena smo bili manje uspešni i zbog toga smo ostali bez trofeja. U Evropi smo stigli dalje nego ikad u prolećnom delu", rekao je Vučelić.

Govoreći o novom treneru Iliji Stolici, Vučelić je naveo da je Partizan izabrao "najboljeg mogućeg šefa stučnog štaba" i dodao da ima apsolutno poverenje u njega.

"Zbog toga sam veoma zadovoljan i smatram to jednim od važnih uspeha i pretpostavki onog što će se dogoditi", dodao je on.

Vučelić je igračima poželeo uspeh u narednoj sezoni, kao i da ih zaobiđu povrede.

"Ako se budete potpuno posvetili borbi na terenu i takmičenju, možemo uspeti. Nemojte ni pomišljati da isterujete neke druge, više pravde jer to nije vaš zadatak. To je zadatak nekog drugog", rekao je Vučelić.

"Nadam se da će biti dovoljno ljudi odgovornih da se suđenje još više unapredi i nadam se da će VAR raditi svakog minuta i da će biti u službi fudbala", dodao je on.

Ekipa Partizana će 18. juna otputovati na pripreme u Sloveniju gde će boraviti do 2. jula.

(Beta, 06.13.2022)