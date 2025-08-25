Dušan Vlahović strelac u pobedi Juventusa nad Parmom, remi Atalante i Pize u Seriji A

Fudbaleri Juventusa pobedili su u Torinu ekipu Parme sa 2:0, u utakmici prvog kola italijanske Serije A.

Vođstvo ekipi iz Pijemonta doneo je Džonatan Dejvid u 59. minutu. Juventus je od 83. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Andrea Kambijazo. Samo minut kasnije domaći tim je stigao do drugog pogotka, a u strelce se posle odlične kombinacije sa Kenanom Jildizom upisao srpski fudbaler Dušan Vlahović. Vlahović je za Juventus igrao od 80. minuta. Naredni meč Juventus igra na gostovanju protiv Đenove, dok Parma dočekuje Atalantu. Atalanta i Piza su