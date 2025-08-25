Srpska kolonija nemoćna protiv kraljevskog kluba: Real Madrid ubedljiv protiv Ovijeda na gostovanju

Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Real Madrida pobedili su večeras na gostovanju Real Ovijedo sa 3:0, u utakmici drugog kola španske Primere.

Dva pogotka za madridski tim postigao je Kilijan Mbape u 37. i 83. minutu, dok je konačan rezultat postavio Vinisijus Žunior u trećem minutu nadoknade. Srpski fudbaler Luka Ilić igrao je za Real Ovijedo do 72. minuta. Real Madrid zauzima treće mesto na tabeli Primere sa maksimalnih šest bodova, dok Real Ovijedo, koji sa klupe vodi srpski trener Veljko Paunović, zauzima pretposlednje, 19. mesto, bez bodova. Sledeći meč Real Madrid igra na svom terenu protiv Majorke,
