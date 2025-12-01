Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova

Danas pre 6 sati  |  Nova.rs
Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova…

Troje opozicionih poslanika večeras je bilo saglasno u „Utisku nedelje“ da će svi izbori koje ova vlast bude organizovala izgledati kao oni današnji lokalni u Sečnju, Mionici i Negotinu, a svako ponaosob izneo je svoje viđenje odluke o tome zašto na budućim izborima ne bi bezuslovno podržali studentski pokret u njihovu listu.

U večerašnjem „Utisku nedelje“ gosti su bili narodni poslanici opozicije: Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra „Srce“, Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) i Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije. Razgovor je otpočeo osvrtom na današnje lokalne izbore koji su održani u Mionici, Sečnju i Negotinu, a gosti su bili saglasni da su svi uznemirujući događaji i informacije koje su ceo dan dopirale iz ove tri opštine, zapravo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučević: Naša lista ostvarila ubedljivu i čistu pobedu u Negotinu, Mionici i Sečnju

Vučević: Naša lista ostvarila ubedljivu i čistu pobedu u Negotinu, Mionici i Sečnju

Telegraf pre 2 sata
"Hvala vam na ogromnoj podršci" Vučić se oglasio sa rođendana sina Danila: "Koliko sutra, krećemo da ispunjavamo obećanja"…

"Hvala vam na ogromnoj podršci" Vučić se oglasio sa rođendana sina Danila: "Koliko sutra, krećemo da ispunjavamo obećanja"

Blic pre 5 sati
Vučić i Vučević nakon izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: "Ljudi su razumeli ko se bori za interes države"

Vučić i Vučević nakon izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: "Ljudi su razumeli ko se bori za interes države"

Blic pre 4 sati
Vučić slavi nakon pobede na izborama: "Srećan što sam imao vremena da se proveselim sa Danilom za rođendan"

Vučić slavi nakon pobede na izborama: "Srećan što sam imao vremena da se proveselim sa Danilom za rođendan"

Telegraf pre 5 sati
Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’

Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Incidenti, nepravilnosti, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’

Danas pre 7 sati
Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPPredsednik SrbijeZdravko PonošIzboriMarinika TepićMiroslav AleksićNegotinMionica

Sport, najnovije vesti »

Frka u Madridu! Problemi u Realu, mediji bruje!

Frka u Madridu! Problemi u Realu, mediji bruje!

Kurir pre 15 minuta
Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Formula 2: Italijan Leonardo Fornaroli novi šampion

Kurir pre 15 minuta
Podvig! Boston Seltiksi imaju novog rekordera!

Podvig! Boston Seltiksi imaju novog rekordera!

Kurir pre 2 sata
Kik-bokseri Srbije osvojili osam medalja na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju

Kik-bokseri Srbije osvojili osam medalja na Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju

Telegraf pre 1 sat
Vučević: Naša lista ostvarila ubedljivu i čistu pobedu u Negotinu, Mionici i Sečnju

Vučević: Naša lista ostvarila ubedljivu i čistu pobedu u Negotinu, Mionici i Sečnju

Telegraf pre 2 sata