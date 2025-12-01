Ponoš, Tepićeva i Aleksić u „Utisku nedelje“ poručili: Bezuslovna podrška studentima ili zajednička borba iz više redova…

Troje opozicionih poslanika večeras je bilo saglasno u „Utisku nedelje“ da će svi izbori koje ova vlast bude organizovala izgledati kao oni današnji lokalni u Sečnju, Mionici i Negotinu, a svako ponaosob izneo je svoje viđenje odluke o tome zašto na budućim izborima ne bi bezuslovno podržali studentski pokret u njihovu listu.

U večerašnjem „Utisku nedelje“ gosti su bili narodni poslanici opozicije: Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra „Srce“, Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) i Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije. Razgovor je otpočeo osvrtom na današnje lokalne izbore koji su održani u Mionici, Sečnju i Negotinu, a gosti su bili saglasni da su svi uznemirujući događaji i informacije koje su ceo dan dopirale iz ove tri opštine, zapravo