"Ciklon sa Egejskog mora je i dalje nad Srbijom": Meteorolog Đorđe Đurić otkriva kakvo nas vreme čeka u narednih 10 dana

Srbija je i dalje pod uticajem ciklona sa Egejskog mora.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da u ponedeljak sledi dalja stabilizacija vremena, pa će nad severom i zapadom Srbije i u Beogradu biti sunčano i veoma toplo, dok se pod uticajem ciklona iz Turske nad jugom i istokom Srbije i dalje očekuje oblačnost, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, ali će do kraja dana uticaj ovog ciklona potpuno oslabiti. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Nakon jutarnjih 13 do 17°C, maksimalna temperatura tokom dana biće od